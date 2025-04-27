Удар по Житомиру 27 апреля — были сильные пожары

Последствия атаки на Житомир. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 апреля атаковали Житомир ударными дронами. В результате обстрелов пострадал один человек, также были сильные пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Последствия атаки на Житомир 27 апреля

В ГСЧС рассказали, что в результате вражеской атаки в Житомире возникли пожары по разным адресам. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что горели складское здание и сухая трава. Также повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Последствия атаки на Житомир. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Житомир. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Житомир. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Житомир. Фото: ГСЧС

"По предварительной информации, пострадал один человек — острая реакция на стресс. Пожары оперативно ликвидированы спасателями", — говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Там есть погибший и раненый ребенок.

Всего в ночь на 27 апреля россияне выпустили на Украину почти 150 дронов. Воздушные силы работали во всех регионах, кроме западных.