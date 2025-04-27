Обстріли України вночі 27 квітня — скільки дронів збила ППО

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 27 квітня випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Повітряні сили працювали у всіх регіонах, крім західних.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Наслідки нічної атаки на Україну

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 149 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Пуски здійснювалися з Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Крім того, ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, вночі 27 квітня росіяни вдарили по Павлограді на Дніпропетровщині. Там загинув чоловік та є постраждала.

Крім того, окупанти 26 квітня атакували Кропивницький. Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.