Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія випустила майже 150 дронів — де працювали сили ППО arrow

Росія випустила майже 150 дронів — де працювали сили ППО

27 квітня 2025 09:36
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України вночі 27 квітня — скільки дронів збила ППО
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 27 квітня випустили по Україні майже 150 ударних дронів. Повітряні сили працювали у всіх регіонах, крім західних.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Україну

У відомстві розповіли, що цієї ночі окупанти атакували Україну 149 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Пуски здійснювалися з Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. 

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Крім того, ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Обстріли України 27 квітня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, вночі 27 квітня росіяни вдарили по Павлограді на Дніпропетровщині. Там загинув чоловік та є постраждала.

Крім того, окупанти 26 квітня атакували Кропивницький. Внаслідок ворожої атаки в місті зруйновані офісні будівлі та складські приміщення.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама