Обстрелы Украины ночью 27 апреля — сколько дронов сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 27 апреля выпустили по Украине почти 150 ударных дронов. Воздушные силы работали во всех регионах, кроме западных.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Последствия ночной атаки на Украину

В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину 149 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами других типов. Пуски осуществлялись из Курска, Брянска, Орла и Приморско-Ахтарска.

"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Кроме того, еще 67 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Вследствие вражеской атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.

Напомним, ночью 27 апреля россияне ударили по Павлограду на Днепропетровщине. Там погиб мужчина и есть пострадавшая.

Кроме того, оккупанты 26 апреля атаковали Кропивницкий. Вследствие вражеской атаки в городе разрушены офисные здания и складские помещения.