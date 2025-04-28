Россияне атаковали Черкассы дронами - что известно о последствиях

Атака дронов на Черкассы — мэр города сообщил о последствиях
В понедельник, 28 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Черкассы. В результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Telegram.
Атака РФ на Черкассы 28 апреля — что известно о последствиях
"Сегодня Черкассы пережили длительную атаку шахедов. К сожалению, имеем повреждения объекта инфраструктуры", — проинформировал мэр города.
Кроме того, он призвал жителей Черкасс выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.
"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах", — подчеркнул Бондаренко.
А также добавил, что сейчас работают аварийные службы.
Ранее мы писали, что днем 28 апреля, около 11:19, недалеко от Черкасс прогремел мощный взрыв.
Впоследствии в Черкассах снова раздавались громкие взрывы. Россияне атаковали город дронами.
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