Россияне атаковали Черкассы дронами - что известно о последствиях

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 28 апреля, российские оккупанты беспилотниками атаковали Черкассы. В результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Telegram.

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"Сегодня Черкассы пережили длительную атаку шахедов. К сожалению, имеем повреждения объекта инфраструктуры", — проинформировал мэр города.

Кроме того, он призвал жителей Черкасс выключить все газовые приборы и не пользоваться газом.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах", — подчеркнул Бондаренко.

А также добавил, что сейчас работают аварийные службы.

Ранее мы писали, что днем 28 апреля, около 11:19, недалеко от Черкасс прогремел мощный взрыв.

Впоследствии в Черкассах снова раздавались громкие взрывы. Россияне атаковали город дронами.