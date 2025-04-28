РФ атакувала безпілотниками Україну — скільки дронів збила ППО

Мобільні вогневі групи працюють по цілях РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 28 квітня російські загарбники атакували територію України безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 28 квітня.

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Атака РФ на Україну 28 квітня

У ніч проти 28 квітня 2025 року (із 23:30 27 квітня) російські війська атакували українські міста 166-ма ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Цієї ночі ворог запускав дрони з районів: Курськ, Міллерово, Орел — РФ. Основні напрямки удару — Сумщина та Черкащина.

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 17:00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі України.

Крім того, 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

На жаль, не минулося без наслідків. Через атаку росіян постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Скриншот повідомлення ПС/Facebook

Нагадаємо, що у понеділок, 28 квітня, російські окупанти дронами атакували Черкаси — у місті лунали потужні вибухи.

Згодом міський голова Черкас повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури.