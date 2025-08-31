Атака РФ на Херсоне 31 августа — последствия

Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа 2025 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

В воскресенье, 31 августа, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Атака РФ на Херсон 31 августа — что известно

"Воскресное утро в Херсоне снова началось под вражеским огнем. Российские военные обстреляли центральную часть города", — сообщил глава ОВА.

А также добавил, что в результате вражеского обстрела снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, админздание, а также жилой дом.

На месте уже работают специалисты ХОКАРС и КП "Парки Херсона". Они проводят первоочередные ремонтные работы в домах.

Сейчас известно о шести пострадавших. Всем оказана необходимая помощь.

Напомним, что в ночь на 31 августа оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками.

Ранее, в ночь на субботу 30 августа, российские захватчики нанесли удар по Волынской области.