Главная Армия Россияне атаковали центр Херсона — есть раненые и разрушения

Россияне атаковали центр Херсона — есть раненые и разрушения

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 14:55
Атака РФ на Херсоне 31 августа — последствия
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа 2025 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

В воскресенье, 31 августа, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате вражеской атаки есть пострадавшие среди гражданских, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Херсон
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа 2025 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Атака РФ на Херсон 31 августа — что известно

"Воскресное утро в Херсоне снова началось под вражеским огнем. Российские военные обстреляли центральную часть города", — сообщил глава ОВА.

А также добавил, что в результате вражеского обстрела снарядами повреждены медицинское и образовательное учреждения, админздание, а также жилой дом.

Удар РФ по Херсону
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа 2025 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

На месте уже работают специалисты ХОКАРС и КП "Парки Херсона". Они проводят первоочередные ремонтные работы в домах.

Сейчас известно о шести пострадавших. Всем оказана необходимая помощь.

Обстріл Херсона 31 серпня
Последствия атаки РФ на Херсон 31 августа 2025 года. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Напомним, что в ночь на 31 августа оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками.

Ранее, в ночь на субботу 30 августа, российские захватчики нанесли удар по Волынской области.

Херсон обстрелы война в Украине Россия атака ранение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
