Обстрел Волыни 30 августа - что известно

Россияне атаковала Волынь беспилотниками — какие последствия
В ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.
Об этом сообщает председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram.
Обстрел Волыни
"Волынская область подверглась еще одной массированной атаке вражескими БпЛА", — написал он.
Рудницкий добавил, что пока информации о попаданиях не зафиксировано. Пострадавших также нет.
"Все благодаря силам противовоздушной обороны. Спасибо за защиту!" — добавил он.
Атаку прокомментировал и городской голова Луцка Игорь Полищук.
"Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя БПЛА. Слава Богу, пострадавших и погибших нет. Спасибо за работу бойцам ПВО", — написал Полищук.
Напомним, что из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.
А вечером оккупанты атаковали Запорожье. В результате возник пожар на предприятии.
