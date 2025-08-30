Обстрел Волыни 30 августа - что известно

Спасатели на месте после взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на субботу, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Волынскую область. Для атаки враг задействовал дроны.

Об этом сообщает председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram.

Пост Рудницкого. Фото: скриншот

Обстрел Волыни

"Волынская область подверглась еще одной массированной атаке вражескими БпЛА", — написал он.

Рудницкий добавил, что пока информации о попаданиях не зафиксировано. Пострадавших также нет.

"Все благодаря силам противовоздушной обороны. Спасибо за защиту!" — добавил он.

Атаку прокомментировал и городской голова Луцка Игорь Полищук.

Пост Полищука. Фото: скриншот

"Сегодня враг в очередной раз атаковал нашу общину, используя БПЛА. Слава Богу, пострадавших и погибших нет. Спасибо за работу бойцам ПВО", — написал Полищук.

Напомним, что из-за атаки РФ по Украине Польша активизировала силы противовоздушной обороны и начала патрулирование своего воздушного пространства силами собственной и союзнической авиации.

А вечером оккупанты атаковали Запорожье. В результате возник пожар на предприятии.