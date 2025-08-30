Обстріл Волині 30 серпня - що відомо

Росіяни атакувала Волинь безпілотниками — які наслідки
У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram.
Обстріл Волині
"Волинська область зазнала ще однієї масованої атаки ворожими БпЛА", — написав він.
Рудницький додав, що поки інформації щодо влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає.
"Усе завдяки силам протиповітряної оборони. Дякуємо за захист!" — додав він.
Атаку прокоментував і міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Дякуємо за роботу бійцям ППО", — написав Поліщук.
Нагадаємо, що через атаку РФ по Україні Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації.
А ввечері окупанти атакували Запоріжжя. В результаті виникла пожежа на підприємстві.
