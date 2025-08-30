Відео
Головна Армія Росіяни атакувала Волинь безпілотниками — які наслідки

Росіяни атакувала Волинь безпілотниками — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 08:06
Обстріл Волині 30 серпня - що відомо
Рятувальники на місці після вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram.

Читайте також:
Росіяни атакувала Волинь безпілотниками — які наслідки - фото 1
Пост Рудницького. Фото: скриншот

Обстріл Волині

"Волинська область зазнала ще однієї масованої атаки ворожими БпЛА", — написав він.

Рудницький додав, що поки інформації щодо влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає. 

"Усе завдяки силам протиповітряної оборони. Дякуємо за захист!" — додав він.

Атаку прокоментував і міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Росіяни атакувала Волинь безпілотниками — які наслідки - фото 2
Пост Поліщука. Фото: скриншот

"Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Дякуємо за роботу бійцям ППО", — написав Поліщук.

Нагадаємо, що через атаку РФ по Україні Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації. 

А ввечері окупанти атакували Запоріжжя. В результаті виникла пожежа на підприємстві.

обстріли дрони війна в Україні атака Волинь
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
