Обстріл Волині 30 серпня - що відомо

Рятувальники на місці після вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч на суботу, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Волинську область. Для атаки ворог задіяв дрони.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram.

Пост Рудницького. Фото: скриншот

Обстріл Волині

"Волинська область зазнала ще однієї масованої атаки ворожими БпЛА" , — написав він.

Рудницький додав, що поки інформації щодо влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає.

"Усе завдяки силам протиповітряної оборони. Дякуємо за захист!" — додав він.

Атаку прокоментував і міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Пост Поліщука. Фото: скриншот

"Сьогодні ворог вчергове атакував нашу громаду, використовуючи БПЛА. Слава Богу, потерпілих та загиблих немає. Дякуємо за роботу бійцям ППО", — написав Поліщук.

Нагадаємо, що через атаку РФ по Україні Польща активізувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації.

А ввечері окупанти атакували Запоріжжя. В результаті виникла пожежа на підприємстві.