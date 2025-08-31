Видео
ПС отбили массированную атаку — сбито 126 вражеских дронов

ПС отбили массированную атаку — сбито 126 вражеских дронов

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 10:02
Украина сбила и подавила 126 российских дронов Shahed
Мобильная огневая группа ВСУ. Фото: РБК-Украина

В ночь на 31 августа российские войска совершили масштабную атаку дронами по территории Украины. В целом противник выпустил 142 ударных беспилотника Shahed и дроны-имитаторы различных типов, из них 126 удалось сбить.

Такую информацию обнародовали в Telegram Воздушных сил ВС Украины.

Читайте также:

Отбили атаку российских дронов

Как сообщается, запуск происходил с нескольких направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из района Чауда во временно оккупированном Крыму.

По данным Воздушных сил, отражение атаки осуществляли подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны.

ПС відбили масовану атаку — збито 126 ворожих дронів - фото 1
Статистика от ВС Украины. Фото: Telegram ПС

По состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила и подавила 126 вражеских дронов. Атаки происходили на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 16 беспилотников в 10 различных населенных пунктах, а также падение обломков сбитых дронов в шести локациях.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в Генштабе ВСУ предоставили информацию о ситуации на ключевых направлениях фронта по состоянию на 31 августа.

Ранее представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российских оккупантов взяли в окружение под Добропольем.

ППО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
