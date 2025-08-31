Україна збила та подавила 126 російських дронів Shahed

Мобільна вогнева група ЗСУ. Фото: РБК-Україна

У ніч на 31 серпня російські війська здійснили масштабну атаку дронами по території України. Загалом противник випустив 142 ударні безпілотники Shahed та дрони-імітатори різних типів, з них 126 вдалося збити.

Таку інформацію оприлюднили у Telegram Повітряних Сил ЗС України.

Відбили атаку російських дронів

Як повідомляється, запуск відбувався із кількох напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з району Чауда у тимчасово окупованому Криму.

За даними Повітряних сил, відбиття атаки здійснювали підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони.

Статистика від ПС України. Фото: Telegram ПС

Станом на 09:00 ранку українська ППО збила та подавила 126 ворожих дронів. Атаки відбувалися на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 безпілотників у 10 різних населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів у шести локаціях.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ надали інформацію про ситуацію на ключових напрямках фронту станом на 31 серпня.

Раніше речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російських окупантів взяли в оточення під Добропіллям.