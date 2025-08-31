Генштаб ЗСУ повідомив, де тривають найважчі бої

Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Українські Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російським окупантам на всіх напрямках фронту. Найгарячіше минулої доби було на Покровському напрямку, де захисники відбили пів сотні атак ворога.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у неділю, 31 серпня.

Зведення з фронту станом на 31 серпня

За минулу добу сталося 182 бойові зіткнення, а противник завдав масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами та 79 авіаційними бомбами. Крім того, було здійснено понад 4,4 тис. артилерійських обстрілів та запущено понад 5,5 тис. дронів-камікадзе. Авіація Сил оборони у відповідь уразила два райони зосередження живої сили противника, пункт управління та склади боєприпасів.

Втрати окупантів за добу становлять 810 осіб, знищено два танки, дві ББМ, 27 артилерійських систем, 371 дрон, 38 ракет та 83 одиниці автомобільної техніки. Українські військові продовжують тримати оборону та завдавати противнику максимальних втрат.

Ситуація на всіх напрямках фронту: де було найбільше атак

На Покровському напрямку наші захисники відбили 50 штурмів ворога у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Миролюбівка, Новоукраїнка, Родинське та інших. Спроби противника вклинитися в нашу оборону виявилися безуспішними, повідомили у Генштабі.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 14 атак, стримуючи ворога поблизу державного кордону. Противник здійснив 17 авіаударів та понад 190 артобстрілів, намагаючись прорвати оборону.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак біля Вовчанська, Глибокого та Кам’янки. Окупанти намагалися просунутися у бік Нововасилівки, але безуспішно.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак противника поблизу Куп’янська та Петропавлівки. Усі спроби штурмів були відбиті українськими військовими.

Куп’янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив 30 атак біля Нового Миру, Колодязів, Діброви та інших населених пунктів. Українські сили тримають оборону й завдають ворогу втрат.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку сім атак було зупинено біля Серебрянки. Оборонці утримують позиції та не дозволяють ворогу просунутися.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували біля Ступочок та у бік Подільського. Усі спроби штурму закінчилися провалом.

На Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Катеринівки. Українські військові утримують контроль над територіями.

На Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник атакував 26 разів біля Олександрограда, Маліївки та Зеленого Поля. Українські захисники змусили ворога відступити.

На Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку п’ять атак було відбито в районі Кам’янського. Ворог не зміг досягти успіху на цій ділянці фронту.

На Оріхівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському та придніпровському напрямках наступальних дій противника не зафіксовано. Ситуація залишається контрольованою.

На Гуляйпільському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

