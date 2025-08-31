Генштаб ВСУ сообщил, где продолжаются самые тяжелые бои

Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Украинские Силы обороны продолжают наносить значительные потери российским оккупантам на всех направлениях фронта. Горячее всего за прошедшие сутки было на Покровском направлении, где защитники отбили полсотни атак врага.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в воскресенье, 31 августа.

Сводка с фронта по состоянию на 31 августа

За минувшие сутки произошло 182 боевых столкновения, а противник нанес массированный ракетно-авиационный удар 48 ракетами и 79 авиационными бомбами. Кроме того, было совершено более 4,4 тыс. артиллерийских обстрелов и запущено более 5,5 тыс. дронов-камикадзе. Авиация Сил обороны в ответ поразила два района сосредоточения живой силы противника, пункт управления и склады боеприпасов.

Потери оккупантов за сутки составляют 810 человек, уничтожено два танка, две ББМ, 27 артиллерийских систем, 371 дрон, 38 ракет и 83 единицы автомобильной техники. Украинские военные продолжают держать оборону и наносить противнику максимальные потери.

Ситуация на всех направлениях фронта: где было больше всего атак

На Покровском направлении наши защитники отбили 50 штурмов врага в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Миролюбовка, Новоукраинка, Родинское и других. Попытки противника вклиниться в нашу оборону оказались безуспешными, сообщили в Генштабе.

На Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак, сдерживая врага вблизи государственной границы. Противник совершил 17 авиаударов и более 190 артобстрелов, пытаясь прорвать оборону.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 11 атак возле Волчанска, Глубокого и Каменки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Нововасильевки, но безуспешно.

На Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак противника вблизи Купянска и Петропавловки. Все попытки штурмов были отбиты украинскими военными.

На Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг совершил 30 атак возле Нового Мира, Колодязов, Дибровы и других населенных пунктов. Украинские силы держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении семь атак было остановлено у Серебрянки. Защитники удерживают позиции и не позволяют врагу продвинуться.

На Северском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали у Ступочек и в сторону Подольского. Все попытки штурма закончились провалом.

На Краматорском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Плещеевки, Русиного Яра и Катериновки. Украинские военные удерживают контроль над территориями.

На Торецком направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник атаковал 26 раз возле Александрограда, Малиевки и Зеленого Поля. Украинские защитники заставили врага отступить.

На Новопавловском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении пять атак было отбито в районе Каменского. Враг не смог достичь успеха на этом участке фронта.

На Ореховском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском и приднепровском направлениях наступательных действий противника не зафиксировано. Ситуация остается контролируемой.

На Гуляйпольском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

