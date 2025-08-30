ВСУ отбили 50 штурмов на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

ВСУ отбили 50 штурмов на Покровском направлении — Генштаб
Силы обороны Украины отбили массированные атаки врага на большинстве направлений фронта. Только за 24 часа произошло 172 боевых столкновения.
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в субботу, 30 августа.
Что известно о боевых действиях за сутки
Российские войска совершили один ракетный удар, 76 авиаударов с применением 131 управляемой авиабомбы и 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня. Для атак оккупанты задействовали более 5,6 тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Кренидовка — Сумская область; Белогорье — Запорожская область; Львовское, Ольговка — Херсонская область.
Где произошли наиболее активные боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки.
На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Уют, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в сторону Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, Новоивановки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери российских войск за сутки
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.
Также украинские воины обезвредили шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 316 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.
Напомним, в июне командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий информировал, что каждый месяц в Третью отдельную штурмовую бригаду приходят 500-700 добровольцев.
Также мы писали, что по словам юриста Тараса Боровского, молодежь, которая присоединяется к ВСУ через механизм "Контракт 28-24" — часто оказывается более мотивированной.
Читайте Новини.LIVE!