ВСУ отбили 50 штурмов на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Силы обороны Украины отбили массированные атаки врага на большинстве направлений фронта. Только за 24 часа произошло 172 боевых столкновения.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ в субботу, 30 августа.

Что известно о боевых действиях за сутки

Российские войска совершили один ракетный удар, 76 авиаударов с применением 131 управляемой авиабомбы и 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня. Для атак оккупанты задействовали более 5,6 тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Кренидовка — Сумская область; Белогорье — Запорожская область; Львовское, Ольговка — Херсонская область.

Где произошли наиболее активные боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемые бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону Купянска.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и Переездного.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечино.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Катериновки, Русиного Яра, Полтавки.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Уют, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в сторону Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, Новоивановки.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских войск за сутки

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 316 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники оккупантов.

