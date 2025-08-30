ЗСУ відбили 50 штурмів на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
Сили оборони України відбили масовані атаки ворога на більшості напрямків фронту. Лише за 24 години відбулося 172 бойові зіткнення.
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у суботу, 30 серпня.
Що відомо про бойові дії за добу
Російські війська здійснили один ракетний удар, 76 авіаударів із застосуванням 131 керованої авіабомби та 4 476 обстрілів, у тому числі 48 із реактивних систем залпового вогню. Для атак окупанти задіяли понад 5,6 тисяч дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Кренидівка – Сумська область; Білогір’я — Запорізька область; Львове, Ольгівка — Херсонська область.
Де сталися найбільш активні бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.
На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного.
На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.
На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати російських військ за добу
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб.
Також українські воїни знешкодили шість танків, 19 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 316 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Нагадаємо, у червні командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький інформував, що кожного місяця до Третьої окремої штурмової бригади приходять 500-700 добровольців.
Також ми писали, що за словами юриста Тараса Боровського, молодь, яка долучається до ЗСУ через механізм "Контракт 28-24" — часто виявляється більш вмотивованою.
