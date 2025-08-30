ЗСУ відбили 50 штурмів на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського

Сили оборони України відбили масовані атаки ворога на більшості напрямків фронту. Лише за 24 години відбулося 172 бойові зіткнення.

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ у суботу, 30 серпня.

Що відомо про бойові дії за добу

Російські війська здійснили один ракетний удар, 76 авіаударів із застосуванням 131 керованої авіабомби та 4 476 обстрілів, у тому числі 48 із реактивних систем залпового вогню. Для атак окупанти задіяли понад 5,6 тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Кренидівка – Сумська область; Білогір’я — Запорізька область; Львове, Ольгівка — Херсонська область.

Де сталися найбільш активні бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Північно-Слобожанський і Курський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських військ за добу

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, 19 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 316 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

