Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни атакували центр Херсона — є поранені та руйнування

Росіяни атакували центр Херсона — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 14:55
Атака РФ на Херсоні 31 серпня — наслідки
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У неділю, 31 серпня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільних, також зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Херсон
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Атака РФ на Херсон 31 серпня — що відомо

"Недільний ранок у Херсоні знову почався під ворожим вогнем. Російські військові обстріляли центральну частину міста", — повідомив очільник ОВА.

А також додав, що внаслідок ворожого обстрілу снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок.

Удар РФ по Херсону
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу.

Обстріл Херсона 31 серпня
Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 31 серпня окупанти атакували Одеську область безпілотниками.

Раніше, у ніч на суботу 30 серпня, російські загарбники завдали удару по Волинській області.

Херсон обстріли війна в Україні Росія атака поранення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації