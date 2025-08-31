Атака РФ на Херсоні 31 серпня — наслідки

Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

У неділю, 31 серпня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед цивільних, також зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Атака РФ на Херсон 31 серпня — що відомо

"Недільний ранок у Херсоні знову почався під ворожим вогнем. Російські військові обстріляли центральну частину міста", — повідомив очільник ОВА.

А також додав, що внаслідок ворожого обстрілу снарядами пошкоджені медичний та освітній заклади, адмінбудівля, а також житловий будинок.

Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

На місці вже працюють фахівці ХОКАРС та КП "Парки Херсона". Вони проводять першочергові ремонті роботи в оселях.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Усім надано необхідну допомогу.

Наслідки атаки РФ на Херсон 31 серпня 2025 року. Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Нагадаємо, що у ніч проти 31 серпня окупанти атакували Одеську область безпілотниками.

Раніше, у ніч на суботу 30 серпня, російські загарбники завдали удару по Волинській області.