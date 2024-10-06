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Россияне атаковали Сумы — есть попадание

6 октября 2024 23:00
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Удар по Сумах 6 октября — городской совет обратился к жителям
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: glavcom.ua
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Вечером 6 октября в Сумах раздавались взрывы. На месте вражеского прилета работают все службы.

Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

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Российские войска, вероятно, попали в жилое здание в Сумах. На месте прилета работают все службы для ликвидации последствий атаки.

"Враг совершил очередное преступление против мирного населения", — говорится в сообщении.

По информации Сумской городской военной администрации, штаб по ликвидации последствий ждет жителей, чье жилье получило повреждения, 7 октября с 9:00 в УВК 16.

"Жителями, чье жилье получило повреждения, обязательно с собой иметь паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности на дом", — заявили в городском совете.

Также жителей просят обязательно обратиться в полицию по номеру 102, чтобы зафиксировать факт повреждения имущества.

Взрыв в Сумах
Сообщение Сумского городского совета. Фото: скриншот

Вечером 6 октября взрывы также раздавались в Конотопе Сумской области. По данным городского головы Артема Семенихина, скорее всего, это была ракета.

Напомним, в ночь на 6 октября российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами разных типов. Силы обороны сумели сбить две ракеты и 56 вражеских ударных дронов типа Shahed.

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