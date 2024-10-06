Удар по Сумах 6 жовтня — міська рада звернулася до мешканців

Росіяни атакували Суми — є влучання
Ввечері 6 жовтня у Сумах лунали вибухи. На місці ворожого прильоту працюють усі служби.
Про це повідомила пресслужба Сумської міської ради.
Атака на Суми 6 жовтня
Російські війська, імовірно, влучили у житлову будівлю у Сумах. На місці прильоту працюють усі служби для ліквідації наслідків атаки.
"Ворог здійснив черговий злочин проти мирного населення", — йдеться в повідомленні.
За інформацією Сумської міської військової адміністрації, штаб з ліквідації наслідків чекає на мешканців, чиє житло зазнало пошкоджень, 7 жовтня з 9:00 у НВК 16.
"Мешканцями, чиє житло зазнало пошкоджень, обов’язково з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що засвідчують право власності на будинок", — заявили у міській раді.
Також мешканців просять обов'язково звернутися до поліції за номером 102, аби зафіксувати факт пошкодження майна.
Ввечері 6 жовтня вибухи також лунали у Конотопі Сумської області. За даними міського голови Артема Семеніхіна, швидше за все це була ракета.
Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Сили оборони зуміли збити дві ракети та 56 ворожих ударних дронів типу Shahed.
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