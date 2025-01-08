Обстрел Степногорска 8 января — оккупанты убили двух женщин

Последствия российского обстрела Степногорска. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в среду, 8 января, атаковали Степногорск Запорожской области. Враг убил двух женщин.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Захватчики по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту.

"Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой — в жилой дом", — отметил Федоров.

В результате атаки под завалами оказались четыре человека. Одного мужчину и одну женщину удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице.

"К сожалению, двое женщин погибли — их тела только что достали из-под завалов", — добавил Федоров.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, из-за российского обстрела Запорожья, 9 января объявлено днем траура. В результате атаки погибли 13 человек, а десятки получили ранения.

Також Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья. По его словам, завершить такую войну надежным миром возможно лишь благодаря силе.