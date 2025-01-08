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Россияне атаковали Степногорск — из-под завалов достали погибших

8 января 2025 21:20
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Степногорска 8 января — оккупанты убили двух женщин
Последствия российского обстрела Степногорска. Фото: Запорожская ОВА
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в среду, 8 января, атаковали Степногорск Запорожской области. Враг убил двух женщин.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Захватчики по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому населенному пункту.

"Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой — в жилой дом", — отметил Федоров.

В результате атаки под завалами оказались четыре человека. Одного мужчину и одну женщину удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице. 

"К сожалению, двое женщин погибли — их тела только что достали из-под завалов", — добавил Федоров.

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Пост Федорова. Фото: скриншот
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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, из-за российского обстрела Запорожья, 9 января объявлено днем траура. В результате атаки погибли 13 человек, а десятки получили ранения.

Також Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья. По его словам, завершить такую войну надежным миром возможно лишь благодаря силе.

война Украина Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров

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