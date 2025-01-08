Обстріл Степногірська 8 січня — окупанти вбили двох жінок

Росіяни атакували Степногірськ — з-під завалів дістали загиблих
Російські окупанти у середу, 8 січня, атакували Степногірськ Запорізької області. Ворог вбив двох жінок.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Степногірська
Загарбники щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту.
"Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший — в житловий будинок", — зазначив Федоров.
Внаслідок атаки під завалами опинилися чотири людини. Одного чоловіка та одну жінку вдалося врятувати. Наразі вони перебувають у лікарні.
"На жаль, двоє жінок загинули — їхні тіла щойно дістали з-під завалів", — додав Федоров.
Нагадаємо, через російський обстріл Запоріжжя 9 січня оголошено днем жалоби. Унаслідок атаки загинули 13 людей, а десятки зазнали поранень.
Також Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Запоріжжя. За його словами, завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі.
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