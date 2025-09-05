Оккупанты атаковали дронами и ракетами 5 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 5 сентября атаковали Украину дронами и ракетами. Зафиксировано попадание на десяти локациях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Ночная атака оккупантов 5 сентября

Захватчики запускали 157 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы, а также шесть зенитно-управляемых ракет С-300 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Количество обезвреженных целей России. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны", — говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано попадание семи ракет и 35 ударных дронов на десяти локациях. Еще один российский БпЛА находится в воздухе.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Сумскую область, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

А в ночь на 5 сентября захватчики ударили по предприятию в Днепре. К счастью, люди не пострадали.