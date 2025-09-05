Відео
Головна Армія Росіяни атакували дронами та ракетами — влучання на 10 локаціях

Росіяни атакували дронами та ракетами — влучання на 10 локаціях

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:41
Окупанти атакували дронами та ракетами 5 вересня — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 5 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Зафіксовано влучання на десяти локаціях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 5 вересня

Загарбники запускали 157 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори, а також шість зенітно-керованих ракет С-300 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Нічна атака окупантів 5 вересня
Кількість знешкоджених цілей Росії. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Загалом було зафіксовано влучання семи ракет та 35 ударних дронів на десяти локаціях. Ще один російський БпЛА перебуває в повітрі.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Сумську область, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

А у ніч проти 5 вересня загарбники вдарили по підприємству в Дніпрі. На щастя, люди не постраждали.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
