Обстріли Запорізької області — окупанти атакували 14 населених пунктів

Наслідки обстрілу Запорізької області.

Російські окупанти протягом доби атакували Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони. Загалом зафіксовано 569 ударів по 14 населених пунктах області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у пʼятницю, 5 вересня.

Російські обстріли Запорізької області

Внаслідок російських атак семеро людей отримали поранення.

Окупанти здійснили шість авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику.

Крім того, 385 дронів різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ Малої Токмачки, Новоданилівки та Червоного.

Ще 172 артилерійських ударів окупанти завдали по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

"Надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів", — додав Федоров.

Допис Федорова.

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня у Дніпрі лунали потужні вибухи. Окупанти атакували місто ударними дронами.

А 4 вересня загарбники завдали удару по дорожниках у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей.