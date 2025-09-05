Обстрелы Запорожской области — оккупанты атаковали 14 населенных пунктов

Россия массированно атаковала Запорожскую область — есть раненые
Российские оккупанты в течение суток атаковали Запорожье, Запорожский и Пологовский районы. Всего зафиксировано 569 ударов по 14 населенным пунктам области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 5 сентября.
Российские обстрелы Запорожской области
В результате российских атак семь человек получили ранения.
Оккупанты совершили шесть авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Малой Токмачке, Червоному и Омельнику.
Кроме того, 385 дронов различной модификации атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривне.
Зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО Малой Токмачки, Новоданиловки и Червоного.
Еще 172 артиллерийских удара оккупанты нанесли по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.
"Поступило 40 сообщений о повреждении частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей", — добавил Федоров.
Напомним, в ночь на 5 сентября в Днепре раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ударными дронами.
А 4 сентября захватчики нанесли удар по дорожникам в Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.
