Главная Армия Россия массированно атаковала Запорожскую область — есть раненые

Россия массированно атаковала Запорожскую область — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 07:41
Обстрелы Запорожской области — оккупанты атаковали 14 населенных пунктов
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты в течение суток атаковали Запорожье, Запорожский и Пологовский районы. Всего зафиксировано 569 ударов по 14 населенным пунктам области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Российские обстрелы Запорожской области

В результате российских атак семь человек получили ранения.

Оккупанты совершили шесть авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Малой Токмачке, Червоному и Омельнику.

Кроме того, 385 дронов различной модификации атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Червоное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривне.

Зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО Малой Токмачки, Новоданиловки и Червоного.

Еще 172 артиллерийских удара оккупанты нанесли по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

"Поступило 40 сообщений о повреждении частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей", — добавил Федоров.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 сентября в Днепре раздавались мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ударными дронами.

А 4 сентября захватчики нанесли удар по дорожникам в Харьковской области. В результате обстрела погибли три человека.

война Украина Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
