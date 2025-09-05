Відео
Окупанти атакували інфраструктуру Сумщини — фото від ДСНС

Окупанти атакували інфраструктуру Сумщини — фото від ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 09:17
Окупанти обстріляли Сумську область — які наслідки ударів
Ліквідація наслідків російського обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти 4 вересня атакували обʼєкти критично та промислової інфраструктури Сумської області. А у ніч проти 5 вересня внаслідок обстрілів загорілися нежитлові будівлі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

Читайте також:

Атака окупантів на Сумську область

У результаті атаки 4 вересня в Сумській області є руйнування, а також сталася масштабна пожежа.

Рятувальник ДСНС
Рятувальник на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, противник продовжував обстріл ділянки, де рятувальники ліквідовували пожежу. На щастя, вони не постраждали, адже перебували у безпечних місцях.

Наслідки російського обстрілу Сумщини
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС
Атака Росії на Сумську область
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

"Вночі 5 вересня російські БпЛА атакували Сумську громаду. Загорілися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Сумщини
Ліквідація пожежі на Сумщині. Фото: ДСНС
Допис ДСНС. Фото: скриншот 

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня окупанти атакували підприємство в Дніпропетровській області. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, протягом доби загарбники атакували Запорізьку область. Загалом зафіксовано 569 ударів.

війна пожежа ДСНС Сумська область обстріли рятувальники
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
