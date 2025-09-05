Оккупанты обстреляли Сумскую область — какие последствия ударов

Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины — фото от ГСЧС
Российские оккупанты 4 сентября атаковали объекты критически важной и промышленной инфраструктуры Сумской области. А в ночь на 5 сентября в результате обстрелов загорелись нежилые здания.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Атака оккупантов на Сумскую область
В результате атаки 4 сентября в Сумской области есть разрушения, а также произошел масштабный пожар.
Кроме того, противник продолжал обстрел участка, где спасатели ликвидировали пожар. К счастью, они не пострадали, ведь находились в безопасных местах.
"Ночью 5 сентября российские БпЛА атаковали Сумскую громаду. Загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 сентября оккупанты атаковали предприятие в Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.
Кроме того, в течение суток захватчики атаковали Запорожскую область. Всего зафиксировано 569 ударов.
Читайте Новини.LIVE!