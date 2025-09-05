Видео
Главная Армия Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины — фото от ГСЧС

Оккупанты атаковали инфраструктуру Сумщины — фото от ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 09:17
Оккупанты обстреляли Сумскую область — какие последствия ударов
Ликвидация последствий российского обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 4 сентября атаковали объекты критически важной и промышленной инфраструктуры Сумской области. А в ночь на 5 сентября в результате обстрелов загорелись нежилые здания.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Атака оккупантов на Сумскую область

В результате атаки 4 сентября в Сумской области есть разрушения, а также произошел масштабный пожар.

Рятувальник ДСНС
Спасатель на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Кроме того, противник продолжал обстрел участка, где спасатели ликвидировали пожар. К счастью, они не пострадали, ведь находились в безопасных местах.

Наслідки російського обстрілу Сумщини
Последствия российского обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС
Атака Росії на Сумську область
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

"Ночью 5 сентября российские БпЛА атаковали Сумскую громаду. Загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня", — говорится в сообщении.

Обстріл Сумщини
Ликвидация пожара в Сумской области. Фото: ГСЧС
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 сентября оккупанты атаковали предприятие в Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

Кроме того, в течение суток захватчики атаковали Запорожскую область. Всего зафиксировано 569 ударов.

война пожар ГСЧС Сумская область обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
