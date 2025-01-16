Беспилотники РФ нанесли удар по ангарам с зерном в Прилуцком районе

Россияне атаковали агропредприятие на Черниговщине — фото
Вечером 15 января российские войска нанесли удар беспилотниками по агропредприятию на Прилуччине в Черниговской области. В результате атаки были серьезно повреждены два ангара, административное здание и сельскохозяйственная техника.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Россияне атаковали агропредприятие на Прилуччине
В одном из ангаров хранилось более 2 тысяч тонн кукурузы. К счастью, жертв среди работников не зафиксировано.
Напомним, вчера, 15 января, Россия нанесла авиаудар по многоэтажке в Краматорске.
Кроме того, утром этого же дня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет были нацелены на западные области страны. Стали известны последствия атаки.
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