Беспилотники РФ нанесли удар по ангарам с зерном в Прилуцком районе

Уничтоженный ангар с сельскохозяйственной техникой. Фото: Национальная полиция Украины

Вечером 15 января российские войска нанесли удар беспилотниками по агропредприятию на Прилуччине в Черниговской области. В результате атаки были серьезно повреждены два ангара, административное здание и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Рассыпанное зерно. Фото: Черниговская ОВА

Разрушения в ангаре. Фото: Черниговская ОВА

Рассыпанное зерно на агропредприятии. Фото: Национальная полиция

В одном из ангаров хранилось более 2 тысяч тонн кукурузы. К счастью, жертв среди работников не зафиксировано.

Напомним, вчера, 15 января, Россия нанесла авиаудар по многоэтажке в Краматорске.

Кроме того, утром этого же дня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет были нацелены на западные области страны. Стали известны последствия атаки.