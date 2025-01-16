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Россияне атаковали агропредприятие на Черниговщине — фото

16 января 2025 10:13
Анастасия Постоенко - Редактор
Беспилотники РФ нанесли удар по ангарам с зерном в Прилуцком районе
Уничтоженный ангар с сельскохозяйственной техникой. Фото: Национальная полиция Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Вечером 15 января российские войска нанесли удар беспилотниками по агропредприятию на Прилуччине в Черниговской области. В результате атаки были серьезно повреждены два ангара, административное здание и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Рассыпанное зерно. Фото: Черниговская ОВА
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Разрушения в ангаре. Фото: Черниговская ОВА
Черниговская область атака РФ 15 января
Рассыпанное зерно на агропредприятии. Фото: Национальная полиция

В одном из ангаров хранилось более 2 тысяч тонн кукурузы. К счастью, жертв среди работников не зафиксировано.

Напомним, вчера, 15 января, Россия нанесла авиаудар по многоэтажке в Краматорске.

Кроме того, утром этого же дня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Большинство ракет были нацелены на западные области страны. Стали известны последствия атаки.

Черниговская ОГА Черниговская область обстрелы агропромышленность агрономы

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