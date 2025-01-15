Росія атакувала багатоповерхівку в Краматорську

Вибиті вікна та руйнування в будинку в Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська завдали авіаудару по житловому мікрорайону в Краматорську 15 січня 2025 року, о 09:33 ранку. Мішенню стали багатоповерхові будинки у щільно забудованому районі.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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У прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки поранено щонайменше вісьмох цивільних, серед них шестеро жінок віком від 62 до 73 років, 6-річна дівчинка та 16-річний школяр. Медичні служби надають постраждалим необхідну допомогу.

Руйнування в будинку зсередини. Фото: Донбасс.Реалии

Наслідки авіаудару по житловому будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вибиті вікна та руйнування в будинку. Фото: Донецька обласна прокуратура

Наслідки авіаудару. Фото: Донецька обласна прокуратура

Подробиці атаки

Попередньо встановлено, що для удару було використано авіаційний засіб ураження типу "УМПБ Д-30 СН". Прокуратура фіксує наслідки злочину, а остаточна кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вранці, 15 січня, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, більшість цілей були націлені на західні області країни. На ворожу атаку відреагував український президент Володимир Зеленський.