Ракетна атака на Україну 15 січня — що відомо про наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російська окупаційна армія вночі та зранку 15 січня атакувала Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95мс. Вибухи чули у Харкові, на Чернігівщині, Івано-Франківщині, а також у Вінницькій, Хмельницгькій та Львівській областях. Через це Польща підіймала в повітря свою бойову авіацію.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про ракетну атаку, станом на зараз.

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Львівська область

Зранку 15 січня у Львівській області пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі регіону.

"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У шести областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", — повідомляв мер Львова Андрій Садовий.

Скриншот допису Андрія Садового

Водночас очільник Львівської ОВА Максим Козицький додав, що на Львівщині зафіксували влучання ракет в критичні об'єкти, зокрема у Дрогобицькому та Стрийському районах. Також через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відключень електроенергії наразі не запроваджують.

Скриншот допису Максима Козицького

Скриншот допису Максима Козицького

Івано-Франківська область

На Прикарпатті ціллю ракетної атаки росіян були об’єкти критичної інфраструктури. За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, росіяни для удару по енергетичній інфраструктурі застосували різні типи озброєння.

Обійшлося без постраждалих, на місці події працюють відповідні служби.

Скриншот допису Світлани Онищук

Хмельницька область

У Хмельницькій області під час ранкової повітряної тривоги сили ППО знищили чотири ворожі цілі. Наразі місця падіння уламків встановлюються.

Скриншот допису Сергія Тюріна

Чернівецька область

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що сьогодні зранку було порушено повітряний простір Чернівецької області. Там зафіксували проліт крилатої ракети.

Скриншот допису Руслана Запаранюка

Орієнтовний рух ракет

У мережі публікують мапу орієнтовного руху ракет під час сьогоднішньої масованої атаки. Майже усі вони цілилися на західні регіони.

Мапа руху ракет 15 січня. Фото: моніторингові канали

Реакція Зеленського на ракетну атаку

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час сьогоднішньої атаки серед цілей була газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей.

"Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", — заявив глава держави.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, зранку 15 січня у Києві люди ховалися у метро через загрозу удару РФ. Окупанти випустили по Україні крилаті ракети.

Також ми писали, що за 2024 рік Україна завдала по Росії близько 7 000 ударів. Операції були здійснені за використанням власних засобів ураження та західного зразка.