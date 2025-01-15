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Ракетная атака на запад Украины — какие последствия обстрелов

15 января 2025 10:50
Карина Приходько - Редактор
Ракетная атака на Украину 15 января — что известно о последствиях
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия ночью и утром 15 января атаковала Украину крылатыми ракетами с самолетов Ту-95мс. Взрывы слышали в Харькове, на Черниговщине, Ивано-Франковщине, а также в Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. Из-за этого Польша поднимала в воздух свою боевую авиацию.

Новини.LIVE собрали всю информацию, которая известна о ракетной атаке, по состоянию на сейчас.

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Львовская область

Утром 15 января во Львовской области прозвучали мощные взрывы. Россияне ударили по энергетической инфраструктуре региона.

"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет",сообщал мэр Львова Андрей Садовый.

обстрел Львовской области 15 января
Скриншот сообщения Андрея Садового

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что на Львовщине зафиксировали попадание ракет в критические объекты, в частности в Дрогобычском и Стрыйском районах. Также из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

К счастью, обошлось без пострадавших; системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии пока не вводят.

ракетная атака на Львовскую область 15 января
Скриншот поста Максима Козицкого
удар по Львовской области 15 января
Скриншот поста Максима Козицкого

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье целью ракетной атаки россиян были объекты критической инфраструктуры. По словам руководительницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, россияне для удара по энергетической инфраструктуре применили различные типы вооружения.

Обошлось без пострадавших, на месте происшествия работают соответствующие службы.

атака на Ивано-Франковскую область 15 января
Скриншот поста Светланы Онищук

Хмельницкая область

В Хмельницкой области во время утренней воздушной тревоги силы ПВО уничтожили четыре вражеские цели. Сейчас места падения обломков устанавливаются.

ракетная атака на Хмельницкую область 15 января
Скриншот поста Сергея Тюрина

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк рассказал, что сегодня утром было нарушено воздушное пространство Черновицкой области. Там зафиксировали пролет крылатой ракеты.

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Скриншот сообщения Руслана Запаранюка

Ориентировочное движение ракет 

В сети публикуют карту ориентировочного движения ракет во время сегодняшней массированной атаки. Почти все они целились на западные регионы.

ракетная атака на Украину 15 января
Карта движения ракет 15 января. Фото: мониторинговые каналы

Реакция Зеленского на ракетную атаку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время сегодняшней атаки среди целей была газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей.

"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", — заявил глава государства.

реакция Зеленского на ракетную атаку 15 января
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, утром 15 января в Киеве люди прятались в метро из-за угрозы удара РФ. Оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты.

Также мы писали, что за 2024 год Украина нанесла по России около 7 000 ударов. Операции были осуществлены с использованием собственных средств поражения и западного образца.

электроэнергия Украина обстрелы война в Украине ракетный удар

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