Вибухи в Івано-Франківській та Львівській області 15 січня — чим вдарили росіяни

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: t.me/roman_mrochko

Вибухи в Івано-Франківській та Львівській області пролунали зараз, 15 січня, під час повітряної тривоги. Росія запустила на регіон ракети.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи на заході України

Вибухи на Івано-Франківщині та Львівщині пролунали близько 07:40. В областях лунала повітряна тривога через загрозу російського ракетного удару.

Карта повітряних тривог станом на 06:12 15 січня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що група крилатих ракет рухаються на регіон зі сходу.

Зараз у кількох областях на заході України працюють мобільні вогневі групи протиповітряної оборони (ППО).

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що в місті влучань не зафіксовано.

"Тривога ще триває. В місті без прильотів. В області працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Марцінківа у Facebook

Напередодні ввечері вибухи лунали у Київській області. Тоді також працювали сили ППО.

У місті Суми 14 січня також вночі лунали звуки вибухів. Росіяни для удару застосували РСЗВ, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе.