Вибухи в Івано-Франківській та Львівській області 15 січня — чим вдарили росіяни

На Івано-Франківщині та Львівщині пролунали потужні вибухи
Вибухи в Івано-Франківській та Львівській області пролунали зараз, 15 січня, під час повітряної тривоги. Росія запустила на регіон ракети.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи на заході України
Вибухи на Івано-Франківщині та Львівщині пролунали близько 07:40. В областях лунала повітряна тривога через загрозу російського ракетного удару.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що група крилатих ракет рухаються на регіон зі сходу.
Зараз у кількох областях на заході України працюють мобільні вогневі групи протиповітряної оборони (ППО).
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що в місті влучань не зафіксовано.
"Тривога ще триває. В місті без прильотів. В області працює ППО", — йдеться у повідомленні.
Напередодні ввечері вибухи лунали у Київській області. Тоді також працювали сили ППО.
У місті Суми 14 січня також вночі лунали звуки вибухів. Росіяни для удару застосували РСЗВ, керовані авіаційні бомби та дрони-камікадзе.
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