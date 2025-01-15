Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области 15 января — чем ударили россияне

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: t.me/roman_mrochko

Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области прогремели сейчас, 15 января, во время воздушной тревоги. Россия запустила на регион ракеты.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы на западе Украины

Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области прогремели около 07:40. В областях звучала воздушная тревога из-за угрозы российского ракетного удара.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:12 15 января. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что группа крылатых ракет двигалась на регион с востока.

Сейчас в нескольких областях на западе Украины работают мобильные огневые группы противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подчеркнул, что в городе попаданий не зафиксировано.

"Тревога еще продолжается. В городе без прилетов. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Сообщение Марцинкива в Facebook

Накануне вечером взрывы раздавались в Киевской области. Тогда также работали силы ПВО.

В городе Сумы 14 января также ночью раздавались звуки взрывов. Россияне для удара применили РСЗО, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе