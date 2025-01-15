Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области 15 января — чем ударили россияне

В Ивано-Франковской и Львовской области прогремели мощные взрывы
Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области прогремели сейчас, 15 января, во время воздушной тревоги. Россия запустила на регион ракеты.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы на западе Украины
Взрывы в Ивано-Франковской и Львовской области прогремели около 07:40. В областях звучала воздушная тревога из-за угрозы российского ракетного удара.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что группа крылатых ракет двигалась на регион с востока.
Сейчас в нескольких областях на западе Украины работают мобильные огневые группы противовоздушной обороны (ПВО).
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подчеркнул, что в городе попаданий не зафиксировано.
"Тревога еще продолжается. В городе без прилетов. В области работает ПВО", — говорится в сообщении.
Накануне вечером взрывы раздавались в Киевской области. Тогда также работали силы ПВО.
В городе Сумы 14 января также ночью раздавались звуки взрывов. Россияне для удара применили РСЗО, управляемые авиационные бомбы и дроны-камикадзе
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