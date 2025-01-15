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Россия нанесла авиаудар по многоэтажке в Краматорске — фото

15 января 2025 13:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия атаковала многоэтажку в Краматорске
Выбитые окна и разрушения в доме в Краматорске. Фото: Донецкая областная прокуратура
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска нанесли авиаудар по жилому микрорайону в Краматорске 15 января 2025 года, в 09:33 утра. Мишенью стали многоэтажные дома в плотно застроенном районе.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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В прокуратуре сообщили, что в результате атаки ранены по меньшей мере восемь гражданских, среди них шесть женщин в возрасте от 62 до 73 лет, 6-летняя девочка и 16-летний школьник. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Краматорск авиаудар 15 января
Разрушение в доме изнутри. Фото: Донбасс.Реалии
Взрыв Краматорск 15 января
Последствия авиаудара по жилому дому. Фото: Донецкая областная прокуратура
Авиаудар Краматорск
Выбитые окна и разрушения в доме. Фото: Донецкая областная прокуратура
Краматорск 15 января
Последствия авиаудара. Фото: Донецкая областная прокуратура

Подробности атаки

Предварительно установлено, что для удара было использовано авиационное средство поражения типа "УМПБ Д-30 СН". Прокуратура фиксирует последствия преступления, а окончательное количество пострадавших уточняется.

Напомним, утром, 15 января, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, большинство целей были нацелены на западные области страны. На вражескую атаку отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Донецкая область обстрелы Краматорск Авиаудар многоэтажка

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