Безпілотники РФ завдали удару по ангарах із зерном в Прилуцькому районі

Знищений ангар з сільськогосподарською технікою. Фото: Національна поліція України

Увечері 15 січня російські війська завдали удару безпілотниками по агропідприємству на Прилуччині в Чернігівській області. Внаслідок атаки були серйозно пошкоджені два ангари, адміністративна будівля та сільськогосподарська техніка.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Розсипане зерно. Фото: Чернігівська ОВА

Руйнування в ангарі. Фото: Чернігівська ОВА

Розсипане зерно на агропідприємстві. Фото: Національна поліція

В одному з ангарів зберігалося понад 2 тисячі тонн кукурудзи. На щастя, жертв серед працівників не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора, 15 січня, Росія завдала авіаудару по багатоповерхівці в Краматорську.

Крім того, вранці цього ж дня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет були націлені на західні області країни. Стали відомі наслідки атаки.