Безпілотники РФ завдали удару по ангарах із зерном в Прилуцькому районі

Росіяни атакували агропідприємство на Чернігівщині — фото
Увечері 15 січня російські війська завдали удару безпілотниками по агропідприємству на Прилуччині в Чернігівській області. Внаслідок атаки були серйозно пошкоджені два ангари, адміністративна будівля та сільськогосподарська техніка.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Росіяни атакували агропідприємство на Прилуччині
В одному з ангарів зберігалося понад 2 тисячі тонн кукурудзи. На щастя, жертв серед працівників не зафіксовано.
Нагадаємо, вчора, 15 січня, Росія завдала авіаудару по багатоповерхівці в Краматорську.
Крім того, вранці цього ж дня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Більшість ракет були націлені на західні області країни. Стали відомі наслідки атаки.
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