В ОП рассказали, когда Россия может снова усилить наступление

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса. Фото: Facebook Павел Палиса

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса предполагает, что в конце апреля и в течение мая российские войска могут усилить наступательные действия на фронте. Начать оккупанты могут с Покровского направления.

Об этом Палиса рассказал в интервью Reuters.

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По его словам, оккупанты могут сосредоточить свои усилия на наступлении в районе Покровска, а также активизировать действия на восточных направлениях вблизи Купянска и Лимана, а также на юго-восточных рубежах в районах Запорожья и Новопавловки.

"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", — сказал Палиса.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины отмечал, что Киев не обсуждал с США вопрос о дополнительной помощи, однако это может стать темой переговоров по прекращению огня.

Он отметил, что сейчас страна инвестирует в развитие своей системы противовоздушной обороны. Несколько стран уже согласились передать лицензии и техническую документацию для производства "определенного оборудования".

"Процесс движется, и достаточно динамично", — добавил он.

Напомним, что главный сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий рассказал, что на Краматорском направлении враг продолжает наступать.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала наступление на две области. Речь идет о Харьковской и Сумской областях.