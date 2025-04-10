В ОП рассказали, когда Россия может снова усилить наступление

Россия снова усилит наступление — в ОП назвали сроки
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса предполагает, что в конце апреля и в течение мая российские войска могут усилить наступательные действия на фронте. Начать оккупанты могут с Покровского направления.
Об этом Палиса рассказал в интервью Reuters.
Когда Россия может снова усилить наступление
По его словам, оккупанты могут сосредоточить свои усилия на наступлении в районе Покровска, а также активизировать действия на восточных направлениях вблизи Купянска и Лимана, а также на юго-восточных рубежах в районах Запорожья и Новопавловки.
"Абсолютный приоритет, по моему мнению, сейчас будет на Покровском направлении", — сказал Палиса.
Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины отмечал, что Киев не обсуждал с США вопрос о дополнительной помощи, однако это может стать темой переговоров по прекращению огня.
Он отметил, что сейчас страна инвестирует в развитие своей системы противовоздушной обороны. Несколько стран уже согласились передать лицензии и техническую документацию для производства "определенного оборудования".
"Процесс движется, и достаточно динамично", — добавил он.
Напомним, что главный сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий рассказал, что на Краматорском направлении враг продолжает наступать.
Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала наступление на две области. Речь идет о Харьковской и Сумской областях.
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