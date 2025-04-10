В ОП розповіли, коли Росія може знову посилити наступ

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Палісa. Фото: Facebook Павло Паліса

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Палісa припускає, що наприкінці квітня та впродовж травня російські війська можуть посилити наступальні дії на фронті. Почати окупанти можуть з Покровського напрямку.

Про це Паліса розповів інтерв'ю Reuters.

Реклама

Читайте також:

Коли Росія може знову посилити наступ

За його словами, окупанти можуть зосередити свої зусилля на наступі в районі Покровська, а також активізувати дії на східних напрямках поблизу Куп’янська і Лиману, а також на південно-східних рубежах у районах Запоріжжя та Новопавлівки.

"Абсолютний пріоритет, на мою думку, зараз буде на Покровському напрямку", — сказав Паліса.

Крім того, заступник керівника Офісу президента України зазначав, що Київ не обговорював із США питання про додаткову допомогу, проте це може стати темою переговорів щодо припинення вогню.

Він зазначив, що зараз країна інвестує в розвиток своєї системи протиповітряної оборони. Декілька країн вже погодилися передати ліцензії та технічну документацію для виробництва "певного обладнання".

"Процес рухається, і досить динамічно", — додав він.

Нагадаємо, що головний сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій Пясецький розповів, що на Краматорському напрямку ворог продовжує наступати.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала наступ на дві області. Йдеться про Харківщину та Сумщину.