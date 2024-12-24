Взрывы в Херсоне 24 декабря – чем ударила Россия

Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы
Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 24 декабря. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне раздались около 20:15. При этом сигнала воздушной тревоги не было слышно.
В Воздушных силах ВСУ не выпускали никаких предупреждений по поводу угрозы удара по Херсонской области со стороны России.
Напомним, взрывы в Херсоне уже раздавались днем 24 декабря. Тогда сообщалось об угрозе ударов УАБами. Также взрывы прогремели во время воздушной тревоги и в Сумах. Было зафиксировано движение беспилотников в воздушном пространстве области.
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