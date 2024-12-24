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Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы

24 декабря 2024 19:22
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Херсоне 24 декабря – чем ударила Россия
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 24 декабря. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне раздались около 20:15. При этом сигнала воздушной тревоги не было слышно.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог на 18:52 24 декабря. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ не выпускали никаких предупреждений по поводу угрозы удара по Херсонской области со стороны России.

Напомним, взрывы в Херсоне уже раздавались днем 24 декабря. Тогда сообщалось об угрозе ударов УАБами. Также взрывы прогремели во время воздушной тревоги и в Сумах. Было зафиксировано движение беспилотников в воздушном пространстве области.

Херсон взрыв обстрелы Херсонская область война в Украине

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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