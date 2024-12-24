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У Сумах пролунали вибухи — що відомо

24 грудня 2024 18:50
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Сумах 24 грудня — чим атакували росіяни
Термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Сумах пролунали зараз, 24 грудня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 18:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 18:52 24 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух безпілотників у повітряному просторі Сумської області. Росіяни запустили БпЛА з Бєлгородської області.

"Суми! Увага! Ворожий  БпЛА у напрямку вашого міста з північного сходу!", — йшлося у повідомленні.

Повітряні сили
Повідомлення Повітряних сил в Telegram

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