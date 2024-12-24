Вибухи у Сумах 24 грудня — чим атакували росіяни

У Сумах пролунали вибухи — що відомо
24 грудня 2024 18:50
Термінова новина
Вибухи у Сумах пролунали зараз, 24 грудня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах жителі чули близько 18:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух безпілотників у повітряному просторі Сумської області. Росіяни запустили БпЛА з Бєлгородської області.
"Суми! Увага! Ворожий БпЛА у напрямку вашого міста з північного сходу!", — йшлося у повідомленні.
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