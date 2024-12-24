Вибухи у Сумах 24 грудня — чим атакували росіяни

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Вибухи у Сумах пролунали зараз, 24 грудня, під час повітряної тривоги. Зафіксовано рух безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Сумах

Вибухи у Сумах жителі чули близько 18:45. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 18:52 24 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух безпілотників у повітряному просторі Сумської області. Росіяни запустили БпЛА з Бєлгородської області.

"Суми! Увага! Ворожий БпЛА у напрямку вашого міста з північного сходу!", — йшлося у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил в Telegram

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