Взрывы в Сумах 24 декабря — чем атаковали россияне

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Сумах раздались сейчас, 24 декабря, во время воздушной тревоги. Зафиксировано движение беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Сумах

Взрывы в Сумах жители слышали около 18:45. В городе и области звучал сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог на 18:52 24 декабря. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении беспилотников в воздушном пространстве Сумской области. Россияне запустили БпЛА из Белгородской области.

"Сумы! Внимание! Вражеский БпЛА в направлении вашего города с северо-востока!" — говорилось в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее взрывы прогремели в Херсоне. Тогда сообщалось об угрозе ударов УАБами. Также взрывы днем 24 декабря раздавались и в Кривом Роге. Российские войска выпустили по городу ракеты.