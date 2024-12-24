Взрывы в Сумах 24 декабря — чем атаковали россияне

В Сумах раздались взрывы — что известно
Взрывы в Сумах раздались сейчас, 24 декабря, во время воздушной тревоги. Зафиксировано движение беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Сумах
Взрывы в Сумах жители слышали около 18:45. В городе и области звучал сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении беспилотников в воздушном пространстве Сумской области. Россияне запустили БпЛА из Белгородской области.
"Сумы! Внимание! Вражеский БпЛА в направлении вашего города с северо-востока!" — говорилось в сообщении.
Ранее взрывы прогремели в Херсоне. Тогда сообщалось об угрозе ударов УАБами. Также взрывы днем 24 декабря раздавались и в Кривом Роге. Российские войска выпустили по городу ракеты.
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