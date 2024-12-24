Вибухи у Херсоні 24 грудня — чим атакували росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 24 грудня, під час повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу пусків КАБів на півдні.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи у Херсоні жителі чули близько 16:37. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск росіянами керованих авіаційних бомб на Херсонщину.
Нагадаємо, що вибухи вдень 24 грудня лунали і в Кривому Розі. Російські війська випустили по місту ракети. Також окупанти пообіді обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його ушпиталили.
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