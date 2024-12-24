Вибухи у Херсоні 24 грудня — чим атакували росіяни

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Українська правда

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 24 грудня, під час повітряної тривоги. Повідомлялося про загрозу пусків КАБів на півдні.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні жителі чули близько 16:37. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 16:45 24 грудня. Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск росіянами керованих авіаційних бомб на Херсонщину.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, що вибухи вдень 24 грудня лунали і в Кривому Розі. Російські війська випустили по місту ракети. Також окупанти пообіді обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його ушпиталили.