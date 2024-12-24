Взрывы в Херсоне 24 декабря – чем атаковали россияне

В Херсоне прогремели мощные взрывы
Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 24 декабря, во время воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе пусков УАБов на юге.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне
Взрывы в Херсоне жители слышали около 16:37. В городе и области звучал сигнал воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске россиянами управляемых авиационных бомб в сторону Херсонской области.
Напомним, что взрывы днем 24 декабря звучали и в Кривом Роге. Российские войска выпустили по городу ракеты. Также оккупанты после обеда обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.
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