Взрывы в Херсоне 24 декабря – чем атаковали россияне

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Украинская правда

Взрывы в Херсоне раздались сейчас, 24 декабря, во время воздушной тревоги. Сообщалось об угрозе пусков УАБов на юге.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне

Взрывы в Херсоне жители слышали около 16:37. В городе и области звучал сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:45 24 декабря. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске россиянами управляемых авиационных бомб в сторону Херсонской области.

Сообщения Воздушных сил в Telegram

Напомним, что взрывы днем 24 декабря звучали и в Кривом Роге. Российские войска выпустили по городу ракеты. Также оккупанты после обеда обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.