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Росія знову атакує Херсон — пролунали вибухи

24 грудня 2024 19:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Херсоні 24 грудня — чим вдарила Росія
Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 24 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні пролунали близько 20:15. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 18:52 24 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.

Нагадаємо, вибухи у Херсоні вже лунали вдень 24 грудня. Тоді повідомлялося про загрозу ударів КАБами. Також вибухи пролунали під час повітряної тривоги і в Сумах. Було зафіксовано рух безпілотників у повітряному просторі області.

Херсон вибух обстріли Херсонська область війна в Україні

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