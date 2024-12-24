Вибухи у Херсоні 24 грудня — чим вдарила Росія

Вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 24 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи у Херсоні

Вибухи у Херсоні пролунали близько 20:15. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.

Карта повітряних тривог станом на 18:52 24 грудня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.

Нагадаємо, вибухи у Херсоні вже лунали вдень 24 грудня. Тоді повідомлялося про загрозу ударів КАБами. Також вибухи пролунали під час повітряної тривоги і в Сумах. Було зафіксовано рух безпілотників у повітряному просторі області.