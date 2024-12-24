Вибухи у Херсоні 24 грудня — чим вдарила Росія

Росія знову атакує Херсон — пролунали вибухи
Вибухи у Херсоні пролунали зараз, 24 грудня. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Херсоні
Вибухи у Херсоні пролунали близько 20:15. При цьому сигналу повітряної тривоги чутно не було.
У Повітряних силах ЗСУ не випускали жодних попереджень щодо загрози удару по Херсонській області з боку Росії.
Нагадаємо, вибухи у Херсоні вже лунали вдень 24 грудня. Тоді повідомлялося про загрозу ударів КАБами. Також вибухи пролунали під час повітряної тривоги і в Сумах. Було зафіксовано рух безпілотників у повітряному просторі області.
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