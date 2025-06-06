Массированная ночная атака России 6 июня — сколько целей сбила ПВО

Россия запустила рекордное количество дронов по Украине за ночь
В ночь на 6 июня Украина пережила массированную воздушную атаку со стороны России. Начиная с 20:00 5 июня, враг выпустил по украинской территории 452 средства воздушные средства. Основу массированного обстрела составляли дроны-камикадзе Shahed, которые запускали с разных направлений, в частности с территории РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 6 июня
Всего зафиксирован запуск:
- 407 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов;
- шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации;
- две крылатые ракеты Искандер-К;
- одна противорадиолокационная ракета Х-31П.
К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны Украины - авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.
Сколько средств сбили средства ПВО Украины
По состоянию на 10:00 6 июня силам ПВО удалось обезвредить 406 из 452 средств воздушного нападения. В частности:
- 199 Shahed-ов сбито огневыми средствами, еще 169 потеряны или подавлены средствами РЭБ;
- уничтожено четыре баллистические ракеты, еще 2 не достигли целей;
- сбито 30 крылатых ракет Х-101;
- уничтожены две крылатые ракеты Искандер-К.
Несмотря на эффективную оборону, в 13 регионах зафиксированы попадания, еще в 19 было падение обломков. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
Добавим, что такое количество беспилотников было запущено на Украину впервые.
Напомним, в мае сообщалось, что Россия, по данным некоторых источников, хочет выйти на показатель 1000 дронов для атак на Украину одновременно.
Также журналисты Politico обнародовали данные о том, как Китай помогает России нарастить темпы создания беспилотников.
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