Массированная ночная атака России 6 июня — сколько целей сбила ПВО

Сбитый беспилотник. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 6 июня Украина пережила массированную воздушную атаку со стороны России. Начиная с 20:00 5 июня, враг выпустил по украинской территории 452 средства воздушные средства. Основу массированного обстрела составляли дроны-камикадзе Shahed, которые запускали с разных направлений, в частности с территории РФ и временно оккупированного Крыма. Кроме того, Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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Всего зафиксирован запуск:

407 дронов Shahed и беспилотников-имитаторов;

шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

36 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации;

две крылатые ракеты Искандер-К;

одна противорадиолокационная ракета Х-31П.

К отражению атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны Украины - авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

Статистика. Фото: ВС ВСУ

Сколько средств сбили средства ПВО Украины

По состоянию на 10:00 6 июня силам ПВО удалось обезвредить 406 из 452 средств воздушного нападения. В частности:

199 Shahed-ов сбито огневыми средствами, еще 169 потеряны или подавлены средствами РЭБ;

уничтожено четыре баллистические ракеты, еще 2 не достигли целей;

сбито 30 крылатых ракет Х-101;

уничтожены две крылатые ракеты Искандер-К.

Несмотря на эффективную оборону, в 13 регионах зафиксированы попадания, еще в 19 было падение обломков. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Добавим, что такое количество беспилотников было запущено на Украину впервые.

Напомним, в мае сообщалось, что Россия, по данным некоторых источников, хочет выйти на показатель 1000 дронов для атак на Украину одновременно.

Также журналисты Politico обнародовали данные о том, как Китай помогает России нарастить темпы создания беспилотников.