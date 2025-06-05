Як Китай допомагає Росії вийти вперед у гонці смертоносних безпілотників з Україною

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Wikipedia

Росія стрімко скорочує технологічне відставання від України у сфері безпілотників. Значною мірою це стало можливим завдяки підтримці з боку Китаю.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовців українських спецслужб.

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Битва дронів

За словами речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова, Пекін відіграє ключову роль у технологічному переозброєнні Кремля. Китайські компанії постачають росіянам усе необхідне для безпілотної війни — від процесорів і двигунів до оптики, телеметрії та навігаційних систем. Постачання відбувається через мережу підставних компаній, які змінюють назви, уникаючи санкцій та експортного контролю.

"Офіційно Китай дотримується всіх правил. Але лише офіційно", — наголошує Александров.

Пекін, у свою чергу, відкидає звинувачення у військовій допомозі, називаючи їх "політичними маніпуляціями". Проте на практиці російська армія вже критично залежна від китайських комплектуючих — як для масових FPV-дронів, так і для далекобійних апаратів.

Це дозволило Москві вийти на новий рівень у повітряній війні. Росія активно розгортає виробництво дронів на власних підприємствах, зокрема в економічній зоні "Алабуга" у Татарстані, де випускаються іранські "Шахеди", а також на заводі "Купол" в Іжевську. У планах Кремля — виготовити у 2025 році до 30 тисяч далекобійних дронів і ще стільки ж дронів-мішеней для виснаження української ППО. FPV-дронів росіяни прагнуть зібрати щонайменше два мільйони одиниць.

Перевага РФ — не лише у технологіях, а й у логістиці: російські заводи розташовані далеко від лінії фронту, що унеможливлює швидке реагування України.

Україна відповідає. У ЗСУ розгорнули серійне виробництво дронів-перехоплювачів для знищення ворожих безпілотників. Також проводяться нестандартні операції: зокрема, за даними POLITICO, українські спецслужби нещодавно контрабандою доставили пускові установки безпілотників до РФ, щоб завдати удару по стратегічних аеродромах.

Та проблем залишається чимало. Як заявив президент Володимир Зеленський, через гонку дронових технологій витрати на оборонку зростають швидше, ніж планувалося.

"Ми зможемо перемогти, якщо отримаємо більше фінансування", — підкреслив він, звертаючись до західних партнерів.

Окрема загроза — нове покоління російських дронів, які працюють через оптоволоконний кабель. Вони невразливі до засобів РЕБ і вже ефективно використовуються для знищення логістичних ліній України в прикордонних районах. Українським підрозділам доводиться застосовувати акустичні та альтернативні методи для виявлення таких апаратів.

"На нашій ділянці фронту росіяни змінюють радіочастоти кожні два тижні. Через це лише близько 20% безпілотників, які ми отримуємо, готові до застосування. Решту доводиться доопрацьовувати власними силами", — розповідає командувач з позивним Андрій.

Раніше ми писали, що Китай різко зупинив продаж дронів Mavic Україні та європейським країнам, але продовжує нарощування постачання для Росії.

А голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, що Китай постачає Росії обладнання та матеріали.