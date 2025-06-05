Как Китай помогает России выйти вперед в гонке смертоносных беспилотников с Украиной

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Wikipedia

Россия стремительно сокращает технологическое отставание от Украины в сфере беспилотников. В значительной степени это стало возможным благодаря поддержке со стороны Китая.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинских спецслужб.

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Битва дронов

По словам представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова, Пекин играет ключевую роль в технологическом перевооружении Кремля. Китайские компании поставляют россиянам все необходимое для беспилотной войны — от процессоров и двигателей до оптики, телеметрии и навигационных систем. Поставки происходят через сеть подставных компаний, которые меняют названия, избегая санкций и экспортного контроля.

"Официально Китай придерживается всех правил. Но только официально", — отмечает Александров.

Пекин, в свою очередь, отвергает обвинения в военной помощи, называя их "политическими манипуляциями". Однако на практике российская армия уже критически зависима от китайских комплектующих — как для массовых FPV-дронов, так и для дальнобойных аппаратов.

Это позволило Москве выйти на новый уровень в воздушной войне. Россия активно разворачивает производство дронов на собственных предприятиях, в частности в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где выпускаются иранские "Шахеды", а также на заводе "Купол" в Ижевске. В планах Кремля — изготовить в 2025 году до 30 тысяч дальнобойных дронов и еще столько же дронов-мишеней для истощения украинской ПВО. FPV-дронов россияне стремятся собрать не менее двух миллионов единиц.

Преимущество РФ — не только в технологиях, но и в логистике: российские заводы расположены далеко от линии фронта, что делает невозможным быстрое реагирование Украины.

Украина отвечает. В ВСУ развернули серийное производство дронов-перехватчиков для уничтожения вражеских беспилотников. Также проводятся нестандартные операции: в частности, по данным POLITICO, украинские спецслужбы недавно контрабандой доставили пусковые установки беспилотников в РФ, чтобы нанести удар по стратегическим аэродромам.

Но проблем остается немало. Как заявил президент Владимир Зеленский, из-за гонки дроновых технологий расходы на оборонку растут быстрее, чем планировалось.

"Мы сможем победить, если получим больше финансирования", — подчеркнул он, обращаясь к западным партнерам.

Отдельная угроза — новое поколение российских дронов, которые работают через оптоволоконный кабель. Они неуязвимы к средствам РЭБ и уже эффективно используются для уничтожения логистических линий Украины в приграничных районах. Украинским подразделениям приходится применять акустические и альтернативные методы для выявления таких аппаратов.

"На нашем участке фронта россияне меняют радиочастоты каждые две недели. Поэтому только около 20% беспилотников, которые мы получаем, готовы к применению. Остальные приходится дорабатывать собственными силами", — рассказывает командующий с позывным Андрей.

Ранее мы писали, что Китай резко остановил продажу дронов Mavic Украине и европейским странам, но продолжает наращивание поставок для России.

А глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, что Китай поставляет России оборудование и материалы.