Как Китай помогает России выйти вперед в гонке смертоносных беспилотников с Украиной

Битва дронов — как Китай помогает РФ опередить Украину
Россия стремительно сокращает технологическое отставание от Украины в сфере беспилотников. В значительной степени это стало возможным благодаря поддержке со стороны Китая.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинских спецслужб.
Битва дронов
По словам представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова, Пекин играет ключевую роль в технологическом перевооружении Кремля. Китайские компании поставляют россиянам все необходимое для беспилотной войны — от процессоров и двигателей до оптики, телеметрии и навигационных систем. Поставки происходят через сеть подставных компаний, которые меняют названия, избегая санкций и экспортного контроля.
"Официально Китай придерживается всех правил. Но только официально", — отмечает Александров.
Пекин, в свою очередь, отвергает обвинения в военной помощи, называя их "политическими манипуляциями". Однако на практике российская армия уже критически зависима от китайских комплектующих — как для массовых FPV-дронов, так и для дальнобойных аппаратов.
Это позволило Москве выйти на новый уровень в воздушной войне. Россия активно разворачивает производство дронов на собственных предприятиях, в частности в экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где выпускаются иранские "Шахеды", а также на заводе "Купол" в Ижевске. В планах Кремля — изготовить в 2025 году до 30 тысяч дальнобойных дронов и еще столько же дронов-мишеней для истощения украинской ПВО. FPV-дронов россияне стремятся собрать не менее двух миллионов единиц.
Преимущество РФ — не только в технологиях, но и в логистике: российские заводы расположены далеко от линии фронта, что делает невозможным быстрое реагирование Украины.
Украина отвечает. В ВСУ развернули серийное производство дронов-перехватчиков для уничтожения вражеских беспилотников. Также проводятся нестандартные операции: в частности, по данным POLITICO, украинские спецслужбы недавно контрабандой доставили пусковые установки беспилотников в РФ, чтобы нанести удар по стратегическим аэродромам.
Но проблем остается немало. Как заявил президент Владимир Зеленский, из-за гонки дроновых технологий расходы на оборонку растут быстрее, чем планировалось.
"Мы сможем победить, если получим больше финансирования", — подчеркнул он, обращаясь к западным партнерам.
Отдельная угроза — новое поколение российских дронов, которые работают через оптоволоконный кабель. Они неуязвимы к средствам РЭБ и уже эффективно используются для уничтожения логистических линий Украины в приграничных районах. Украинским подразделениям приходится применять акустические и альтернативные методы для выявления таких аппаратов.
"На нашем участке фронта россияне меняют радиочастоты каждые две недели. Поэтому только около 20% беспилотников, которые мы получаем, готовы к применению. Остальные приходится дорабатывать собственными силами", — рассказывает командующий с позывным Андрей.
Ранее мы писали, что Китай резко остановил продажу дронов Mavic Украине и европейским странам, но продолжает наращивание поставок для России.
А глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, что Китай поставляет России оборудование и материалы.
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