Масована нічна атака Росії 6 червня — скільки цілей збила ППО

Збитий безпілотник. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 6 червня Україна пережила масовану повітряну атаку з боку Росії. Починаючи з 20:00 5 червня, ворог випустив по українській території 452 засоби повітряні засоби. Основу масованого обстрілу становили дрони-камікадзе Shahed, які запускали з різних напрямків, зокрема з території РФ та тимчасово окупованого Криму. Крім того, Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Усього зафіксовано запуск:

407 дронів Shahed і безпілотників-імітаторів;

шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

36 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації;

дві крилаті ракети Іскандер-К;

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П.

До відбиття атаки було залучено всі наявні засоби Сил оборони України — авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Скільки засобів збили засоби ППО України

Станом на 10:00 6 червня силам ППО вдалося знешкодити 406 з 452 засобів повітряного нападу. Зокрема:

199 Shahed-ів збито вогневими засобами, ще 169 втрачені або подавлені засобами РЕБ;

знищено чотири балістичні ракети, ще 2 не досягли цілей;

збито 30 крилатих ракет Х-101;

знищено дві крилаті ракети Іскандер-К.

Попри ефективну оборону, у 13 регіонах зафіксовані влучання, ще у 19 було падіння уламків. Дані про постраждалих і пошкодження уточнюються.

Додамо, що така кількість безпілотників була запущена на Україну вперше.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Росія, за даними деяких джерел, хоче вийти на показник 1000 дронів для атак на Україну одночасно.

Також журналісти Politico оприлюднили дані про те, як Китай допомагає Росії наростити темпи створення безпілотників.