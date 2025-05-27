ПВО Украины уничтожила 43 дрона Shahed в ночь на 27 мая

Военные ПС ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил

В ночь на 27 мая российские войска осуществили массированную воздушную атаку, выпустив 60 ударных беспилотников типа Shahed и дроны-имитаторы. Атака велась с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных силах ВСУ.

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Сколько дронов обезвредили силы ПВО

Для противодействия врагу были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силами ПВО удалось обезвредить 43 вражеских БпЛА. Из них 35 были уничтожены огневыми средствами, еще 8 - подавлены или потеряны в результате действия РЭБ. Сбитие беспилотников происходило на востоке, севере и юге Украины.

Количество сбитых беспилотников. Фото: ВС ВСУ

В то же время подтверждено попадание вражеских средств воздушного нападения в девяти населенных пунктах. В трех локациях зафиксировано падение сбитых ударных дронов.

Напомним, в ВС ВСУ объяснили, как украинские военные отличают реальные дроны-камикадзе от приманок и что затрудняет их сбивание.

Тем временем российские ВПК нарастили объем производства "Шахедов", чтобы достичь максимального одновременного количества запуска дронов на Украину.

Также в ВМС ВСУ объяснили, какой нюанс указывает на то, что Россия запустит "Калибры" с моря.