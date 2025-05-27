ППО України знищила 43 дрони Shahed у ніч на 27 травня

Військові ПС ЗСУ. Фото: Командування Повітряних сил

У ніч проти 27 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, випустивши 60 ударних безпілотників типу Shahed і дрони-імітатори. Атака велася з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних силах ЗСУ.

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Скільки дронів знешкодили сили ППО

Для протидії ворогу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

Станом на 09:00 силами ППО вдалося знешкодити 43 ворожих БпЛА. Із них 35 було знищено вогневими засобами, ще 8 – подавлено або втрачено внаслідок дії РЕБ. Збиття безпілотників відбувалося на сході, півночі та півдні України.

Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Водночас підтверджено влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев'яти населених пунктах. У трьох локаціях зафіксовано падіння збитих ударних дронів.

Нагадаємо, в ПС ЗСУ пояснили, як українські військові відрізняють реальні дрони-камікадзе від приманок та що ускладнює їх збиття.

Тим часом російські ВПК наростили об'єм виробництва "Шахедів", щоб досягти максимальної одночасної кількості запуску дронів на Україну.

Також в ВМС ЗСУ пояснили, який нюанс вказує на те, що Росія запустить "Калібри" з моря.