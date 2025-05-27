ППО України знищила 43 дрони Shahed у ніч на 27 травня

Росія запустила на Україну 60 дронів — скільки збила ППО
У ніч проти 27 травня російські війська здійснили масовану повітряну атаку, випустивши 60 ударних безпілотників типу Shahed і дрони-імітатори. Атака велася з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних силах ЗСУ.
Скільки дронів знешкодили сили ППО
Для протидії ворогу було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.
Станом на 09:00 силами ППО вдалося знешкодити 43 ворожих БпЛА. Із них 35 було знищено вогневими засобами, ще 8 – подавлено або втрачено внаслідок дії РЕБ. Збиття безпілотників відбувалося на сході, півночі та півдні України.
Водночас підтверджено влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев'яти населених пунктах. У трьох локаціях зафіксовано падіння збитих ударних дронів.
Нагадаємо, в ПС ЗСУ пояснили, як українські військові відрізняють реальні дрони-камікадзе від приманок та що ускладнює їх збиття.
Тим часом російські ВПК наростили об'єм виробництва "Шахедів", щоб досягти максимальної одночасної кількості запуску дронів на Україну.
Також в ВМС ЗСУ пояснили, який нюанс вказує на те, що Росія запустить "Калібри" з моря.
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