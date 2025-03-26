РФ атаковала дронами из Крыма и России — сколько удалось уничтожить

Военные ищут воздушные цели. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

В ночь на 26 марта российские войска совершили масштабную атаку, выпустив 117 ударных беспилотников по территории Украины. Стало известно, какие области оказались под ударом и сколько вражеских воздушных средств было обезврежено.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Агрессор атаковал с четырех направлений — Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (оккупированный Крым). В атаке были задействованы ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Силами авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось уничтожить 56 ударных БпЛА.

Кроме того, 48 вражеских беспилотников-имитаций были локально потеряны, то есть не достигли целей и не нанесли вреда.

Количество сбитых беспилотников. Фото: ПС ВСУ

Какие области были атакованы

Несмотря на высокий уровень эффективности противовоздушной обороны, российская атака все же имела последствия: пострадали объекты в Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал количество ракет и дронов, которые успешно уничтожили украинские военные с 2022 года.

Также недавно, в ночь на 20 марта, ВСУ успешно атаковали аэродром "Энгельс", откуда российские войска запускали бомбардировщик Ту-160 и Ту-95, а также хранили ракеты.