РФ атакувала дронами з Криму та Росії – скільки вдалося знищити

Військові шукають повітряні цілі. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

У ніч проти 26 березня російські війська здійснили масштабну атаку, випустивши 117 ударних безпілотників по території України. Стало відомо, які області опинилися під ударом та скільки ворожих повітряних засобів було знешкоджено.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Агресор атакував з чотирьох напрямків — Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (окупований Крим). До атаки було залучено ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України вдалося знищити 56 ударних БпЛА.

Окрім того, 48 ворожих безпілотників-імітацій були локаційно втрачені, тобто не досягли цілей та не завдали шкоди.

Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Які області були атаковані

Попри високий рівень ефективності протиповітряної оборони, російська атака все ж мала наслідки: постраждали об'єкти на Сумщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав кількість ракет та дронів, які успішно знищили українські військові від 2022 року.

Також нещодавно, в ніч проти 20 березня, ЗСУ успішно атакували аеродром "Енгельс", звідки російські війська запускали бомбардувальник Ту-160 та Ту-95, а також зберігали ракети.