В Росії похизувалися новим ПО для військ поки в армії корупція безлад та хаос

Российский военный за панелью управления. Фото: росСМИ

Российская армия пытается увеличить свою боевую мощь, избегая объявления всеобщей мобилизации. Известно, что там похвастались использованием новой системы программного обеспечения для управления подразделениями. В то же время на передовой до сих пор существуют проблемы с координацией и взяточничеством в рядах военных.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны ISW.

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Министерство обороны России активно поддерживает вновь созданное программное обеспечение "Глаз/Гроза", которое обеспечивает организованное командование и управление (С2) для подразделений на передовой.

На пророссийском телеканале "Звезда" показали, как солдаты в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге осваивают эту систему. Однако, как сообщают мил-блогеры и бывшие инструкторы, на самом деле реальная ситуация совсем не такая.

Программа не внедрена на достаточно широком уровне, и российские военные в основном полагаются на социальные сети и мессенджеры для координации боевых действий.

В российской армии коррупция и беспорядок

Тем временем российские солдаты продолжают жаловаться на издевательства со стороны командиров. Российские оппозиционные издания сообщают о многочисленных случаях, когда офицеры конфискуют личные телефоны солдат, заставляют раненых платить взятки (от 20 000 до 50 000 рублей) за лечение в госпиталях. Также есть информация о возможных попытках скрыть потери, переводя раненых в фейковые части, такие как "часть 44744".

Напомним, недавно в Генштабе ВСУ заявили, что украинские войска установили рекорд по уничтожению оккупантов в течение 2024 года.

Также аналитики Института изучения войны подытожили достижения и проигрыши российской армии в 2024 году.